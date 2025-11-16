HomeLocalNo habrá servicio en Recaudación de Rentas mañana
No habrá servicio en Recaudación de Rentas mañana

La Secretaría de Hacienda informa que este lunes 17 de noviembre, permanecerán cerradas las oficinas de Recaudación de Rentas y las oficinas administrativas, debido al día de asueto marcado por el 20 de noviembre. 
 
A la población que desee realizar sus pagos y aprovechar los descuentos del programa Borrón y Cuenta Nueva, se le invita a realizarlos a través del número oficial de WhatsApp (614) 372-17-00, en la página de ipagos.chihuahua.gob.mx, en los kioscos digitales y en la página de Facebook.com/ShGobChih .
 
Los pagos físicos se reanudarán el martes 18 de noviembre en todas las oficinas de recaudación fiscal, por lo que se recomienda a los contribuyentes planificar sus pagos con anticipación.
 
La Secretaría de Hacienda agradece la comprensión y colaboración de los contribuyentes en esta medida, que busca mejorar la eficiencia y seguridad en el proceso de pago.

