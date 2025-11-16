No habrá servicio en Recaudación de Rentas mañana

La Secretaría de Hacienda informa que este lunes 17 de noviembre, permanecerán cerradas las oficinas de Recaudación de Rentas y las oficinas administrativas, debido al día de asueto marcado por el 20 de noviembre.



A la población que desee realizar sus pagos y aprovechar los descuentos del programa Borrón y Cuenta Nueva, se le invita a realizarlos a través del número oficial de WhatsApp (614) 372-17-00, en la página de ipagos.chihuahua.gob.mx, en los kioscos digitales y en la página de Facebook.com/ShGobChih .



Los pagos físicos se reanudarán el martes 18 de noviembre en todas las oficinas de recaudación fiscal, por lo que se recomienda a los contribuyentes planificar sus pagos con anticipación.



La Secretaría de Hacienda agradece la comprensión y colaboración de los contribuyentes en esta medida, que busca mejorar la eficiencia y seguridad en el proceso de pago.

