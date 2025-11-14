Llama Maru a mantener las instituciones libres y soberanas

¿Qué estás buscando?

Maru Campos llama a mantener las instituciones libres y soberanas

– Al encabezar en el poblado de Cuchillo Parado la sesión solemne del Congreso del Estado para conmemorar el 115 aniversario del Inicio del movimiento que dio origen a la Revolución Mexicana

Viernes 14 Noviembre 2025

La gobernadora Maru Campos llamó a las y los chihuahuenses a mantener las instituciones libres y soberanas, y a alejarlas del centralismo y la concentración de poder: “Aquí sabemos qué rumbo tomar; no necesitamos decisiones de fuera”, afirmó.

Al tomar la palabra durante la Sesión Solemne del Congreso del Estado que se llevó a cabo en el poblado de Cuchillo Parado, municipio de Coyame del Sotol, para conmemorar el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, dijo que las instituciones importan de verdad.

“Así como nuestros antepasado se lanzaron contra la opresión, hoy nos toca a nosotros levantar la voz frente a cualquier forma de sometimiento, de concentración de poder que pretenda arrebatarnos la posibilidad de decidir nuestro propio destino”, expuso ante el Pleno.

Durante la ceremonia se contó además con la presencia del diputado presidente del poder Legislativo, Guillermo Ramírez Gutiérrez y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval.

La mandataria precisó que la libertad no es un regalo del pasado, sino una tarea permanente del presente que no basta con haberla conquistado una vez: “Hay que defenderla todos los días, porque es un bien que puede perderse en medio del silencio y la omisión”.



En las instalaciones del Salón de Usos Múltiples de la localidad, Maru Campos mencionó que esa voz que se alza y que hoy les convoca, tiene un cimiento moral en el honor de los revolucionarios.

“El honor no se mide por la fama ni por el aplauso, sino por la coherencia entre el discurso y la acción. El honor es esa fuerza interior que nos recuerda que lo correcto no siempre es lo más fácil, pero siempre es lo más digno”, expresó

Recordó que los hombres y mujeres de la Revolución no buscaron la comodidad del silencio, sino la exigencia del deber; no persiguieron privilegios, sino justicia y que su ejemplo es muestra de que defender a la patria, también significa cumplir con la palabra dada, trabajar con honestidad y mantenerse firmes cuando las circunstancias se vuelven difíciles.

“Así pues, la mejor y tal vez la única manera de hacer memoria de la valentía de los chihuahuenses del pasado, es a través del respeto a las instituciones que resultaron de su lucha”, sostuvo la titular del Ejecutivo.

Reconoció a las y los descendientes de los veteranos de la Revolución, por inspirar y contagiar de energía, “Nos recuerdan que siempre vale la pena seguir luchando por las buenas causas”, concluyó.

El diputado por el distrito 11, Ismael Pérez Pavía, al participar en la Sesión destacó que en Cuchillo Parado nació la esperanza de cambiar el destino de una nación, con una lucha hecha por hombres de carne y hueso.

Al término de la Sesión, la gobernadora acompañada de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, participó en una Guardia en honor al general Toribio Ortega, quien llamó al pueblo a las armas el 14 de noviembre de 1910.