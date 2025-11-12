HomeLocalRealiza Ayuntamiento Sesión Ordinaria de Cabildo en el Seccional Rural de Guadalupe
Local

Realiza Ayuntamiento Sesión Ordinaria de Cabildo en el Seccional Rural de Guadalupe

Michelle Mtzdestacadomunicipio

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en el Seccional Rural de Guadalupe, las y los regidores que integran el Ayuntamiento de Chihuahua, aprobaron la modificación del Presupuesto Participativo 2026 para el Distrito 18.

Por unanimidad las y los regidores aprobaron la modificación a la Convocatoria de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2026, respecto a los porcentajes de asignación presupuestal del Distrito 18, quedando asignados de la siguiente forma:

Obras y servicios públicos: 30%
Seguridad publica: 5%
Actividades deportivas, recreativas y culturales: 20%
Infraestructura urbana: 20%
Proyectos en instituciones educativas: 10%
Zona rural: 15%

El alcalde Marco Bonilla, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, la sindica Olivia Franco y las y los regidores que sesionaron en este seccional rural, también aprobaron cambios de uso de suelo, estudios de planeación urbana y aprobaciones de nomenclatura de fraccionamientos como parte del trabajo que realiza este organismo.

Finalmente el presidente seccional de Guadalupe, Jesús Sigala Rodríguez, agradeció la visita de las autoridades y la disposición en atender las necesidades de la comunidad y los apoyos qué cada habitante ha recibido como alimento para ganado y la renovación de banquetas.

Tags :destacadomunicipio