Realiza Ayuntamiento Sesión Ordinaria de Cabildo en el Seccional Rural de Guadalupe

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en el Seccional Rural de Guadalupe, las y los regidores que integran el Ayuntamiento de Chihuahua, aprobaron la modificación del Presupuesto Participativo 2026 para el Distrito 18.

Por unanimidad las y los regidores aprobaron la modificación a la Convocatoria de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2026, respecto a los porcentajes de asignación presupuestal del Distrito 18, quedando asignados de la siguiente forma:

Obras y servicios públicos: 30%

Seguridad publica: 5%

Actividades deportivas, recreativas y culturales: 20%

Infraestructura urbana: 20%

Proyectos en instituciones educativas: 10%

Zona rural: 15%

El alcalde Marco Bonilla, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, la sindica Olivia Franco y las y los regidores que sesionaron en este seccional rural, también aprobaron cambios de uso de suelo, estudios de planeación urbana y aprobaciones de nomenclatura de fraccionamientos como parte del trabajo que realiza este organismo.

Finalmente el presidente seccional de Guadalupe, Jesús Sigala Rodríguez, agradeció la visita de las autoridades y la disposición en atender las necesidades de la comunidad y los apoyos qué cada habitante ha recibido como alimento para ganado y la renovación de banquetas.