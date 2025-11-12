Dos comidas por $1: ¿Por qué los jóvenes chinos no gastan?.

BBC

Stephen McDonellCorresponsal en China

China enfrenta una serie de desafíos económicos y su gobierno quiere que la próxima generación de consumidores comience a gastar más por el bien de todos, pero no está teniendo mucha suerte para convencerlos de hacerlo.

Los funcionarios dicen que el insuficiente consumo interno en gran parte de la sociedad está frenando el crecimiento, pero los recién graduados tienen más razones que la mayoría para ser cautelosos.

El desempleo juvenil ha estado rondando el 20% durante algún tiempo, aquellos que tienen trabajo temen perderlo y la actual crisis inmobiliaria puede hacer que la perspectiva de tener una vivienda propia parezca inalcanzable, especialmente en las grandes ciudades.

Esta incertidumbre está alentando a muchos jóvenes chinos a adoptar la frugalidad, y las redes sociales se han inundado de consejos sobre cómo sobrevivir con pequeñas cantidades de dinero

“Mi trabajo está dedicado a un estilo de vida minimalista”, dice una influencer a tiempo completo a la BBC.

Los videos de la joven de 24 años, conocida en línea como Zhang Small Grain of Rice, muestran contenido como el uso de una barra de jabón común para todas sus necesidades de limpieza personal, en lugar de costosos productos de limpieza para la piel.

También se la puede ver caminando por zonas comerciales y mostrando varios bolsos y prendas de vestir que, según ella, tienen una buena relación calidad-precio porque durarán más.

Las empresas le pagan para que muestre sus productos a sus 97.000 seguidores en el sitio web Xiaohongshu.

“Espero que más personas comprendan las trampas del consumo para que puedan ahorrar. Esto reducirá su estrés y los relajará”, dijo.

Otros se centran en comer con poco presupuesto.

Un joven de 29 años que usa el nombre Little Grass Floating In Beijing publica videos de sí mismo preparando platos básicos. Dice que puede comer dos veces por poco más de 1 dólar (76 peniques).

“Soy una persona común y corriente del campo. No tengo una buena formación académica ni una red de contactos influyentes, así que debo trabajar duro para tener una vida mejor”, les dice a sus seguidores.

Trabaja para una empresa de ventas en línea y afirma que su estilo de vida extremadamente modesto le ha permitido ahorrar más de 180.000 dólares en 6 años

Algunos le han preguntado en línea si espera que su futura esposa e hijos vivan de la misma manera y cuál es el objetivo final. Su respuesta: “No lo sé”.

Algunos jóvenes chinos están ahorrando dinero reduciendo lo que gastan en comida.

China se ha ganado la reputación de ser una economía imparable, capaz de superar la crisis de la pandemia y la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump.

Pero los analistas dicen que enfrentará importantes desafíos a largo plazo si no aumenta el gasto interno

Mientras que Estados Unidos tiene un problema con la acumulación de deudas de tarjetas de crédito, en China el desafío es el opuesto. La gente ya tiende a ahorrar en lugar de gastar, y esto solo aumenta cuando se perciben tiempos difíciles en el futuro.

El gobierno chino ha prometido durante años aumentar el consumo de los hogares, pero este aún representa solo alrededor del 39% del producto interno bruto (PIB), en comparación con aproximadamente el 60% en la mayoría de los países desarrollados.

Parte del problema es que los jóvenes de hoy son más pesimistas que en la década de 1990 y principios de la de 2000.

“Ahora mismo, ganar dinero es más importante para mí. De hecho, necesito ampliar mis fuentes de ingresos y reducir mis gastos”, dice una joven del centro de Pekín a la BBC.

Como muchos otros jóvenes, su salario se ha reducido, añade

“Cambié de trabajo y no paga tan bien. Además, no sé cuánto tiempo este nuevo trabajo podrá mantenerme en el futuro. Un mal entorno económico como este hace que la gente se sienta desanimada porque no ganamos mucho. Encontrar un trabajo tampoco es fácil.”

Este nivel de desempleo juvenil, además de generar inseguridad, facilita que los empleadores con dificultades reduzcan los salarios, ya que los trabajadores se enfrentan a la opción de aceptar un salario más bajo o incorporarse a un mercado laboral altamente competitivo.

Un joven, también de veintitantos años, dice que hay trabajos de bajo nivel disponibles, pero es difícil encontrar un trabajo decente en el área de especialización de uno.

“Algunos de mis amigos están desempleados, todavía viven en casa y buscan trabajo”, dice

“Tenían todo tipo de especializaciones en la universidad, desde servicios financieros hasta ventas de productos. La economía está un poco floja ahora mismo. Espero que mejore para que todos podamos tener una vida mejor”.

¿Y cómo valora las posibilidades de que esto suceda pronto? “No soy muy optimista”, admite.

Una gran preocupación para los recién graduados de China es que el país está haciendo una difícil transición de ser un productor masivo de bienes baratos a una economía de alta tecnología. Y muchas de estas nuevas industrias no requieren tantos trabajadores.

El economista George Magnus, asociado del Centro de China de la Universidad de Oxford, ha estado siguiendo este fenómeno.

Cita cifras de dos grandes empresas de reclutamiento en Pekín que muestran un alto nivel de graduados universitarios, incluso con maestrías, que aceptan trabajos como repartidores

“Refleja el desajuste de habilidades entre las cualificaciones con las que las personas terminan la educación superior y lo que existe en términos de demanda laboral”, dice.

“Por supuesto, eso no se ve favorecido por el impulso para convertirse en un campeón en robótica e IA porque, al menos por el momento, esto es un freno para las oportunidades laborales. La tecnología no es realmente tan intensiva en mano de obra.”

El desempleo juvenil sigue siendo alto en China

Helena Lofgren ha estado estudiando los patrones de consumo de China para el Instituto Sueco de Asuntos Internacionales y cree que su economía depende demasiado de invertir dinero en industrias preferidas y centrarse en la venta de productos en el extranjero en un momento de considerable incertidumbre geopolítica.

“La gente ahorra más de lo que consume, y se necesita que el consumo represente una mayor proporción de la economía de la que representa hoy en día en China”, dice.

“Tienen una economía muy orientada a la exportación e impulsada por la inversión, y lo que vemos ahora es que estas partes son demasiado grandes para que la economía se mantenga sana.”

Se trata de un desequilibrio económico. Si, por ejemplo, China perdiera repentinamente ingresos significativos por exportaciones, ¿tendría las herramientas para contrarrestar esto empoderando financieramente a su enorme población nacional?

Algunos observadores han cuestionado la seriedad del Partido Comunista en cuanto al aumento del consumo interno.

En las últimas décadas, el país ha prosperado gracias a un modelo de inversión y exportación, pero ese enfoque ahora se enfrenta a un gran desafío: la deflación. Los posibles clientes a menudo esperan a que baje el precio de los bienes

Si una pareja joven quisiera comprar, por ejemplo, un nuevo juego de sala, podría tener sentido que esperaran para conseguir una mejor oferta.

Cuanto más tiempo ellos, y muchos más como ellos, pospongan las grandes compras, más probable es que las empresas reduzcan los precios, lo que lleva a la gente a esperar aún más para conseguir una mejor oferta.

Puede parecer una buena idea tener productos más baratos, pero la deflación puede obligar a las empresas a cerrar y frenar el crecimiento en general.

Esto podría contrarrestarse alimentando de alguna manera el optimismo entre los consumidores de entre 20 y 30 años. Construir una mejor red de seguridad social o aumentar los salarios mínimos podría ayudar.

Ha habido algunos intentos de hacer esto ofreciendo incentivos para reemplazar autos viejos, electrodomésticos y otros artículos, pero no ha aumentado significativamente el consumo.

La influencer Zhang dice que ser cauteloso con el gasto está profundamente arraigado en la cultura de su país.

“La generación de mi abuelo era muy frugal, muy ahorrativa. Es parte de la tradición china. Para los chinos, ser económicos está en sus huesos”, dice.