Participa en el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto del Municipio

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a la ciudadanía en general a participar en las mesas de trabajo para la co-creación del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, con el objetivo de unir sociedad y gobierno para promover la transparencia y rendición de cuentas.

Será este miércoles 12 de noviembre en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur), ubicada en avenida Pedro Zuloaga número 11200, colonia Labor de Terrazas.

Abordarán cuatro ejes prioritarios seleccionados mediante la Encuesta Ciudadana 2025:

• Promover el emprendimiento y el crecimiento de las empresas existentes

• Combate a la corrupción

• Pavimentación y bacheo, vialidades y caminos rurales

• Promoción de la salud familiar, salud mental y prevención de las adicciones

Cabe resaltar que uno de los objetivos de este plan es crear nuevas políticas que impulsen la cercanía entre gobierno y ciudadanía para impactar en la calidad de vida de las y los chihuahuenses atendiendo sus necesidades.

Además, destacan beneficios como:- Mayor participación ciudadana y compromiso con el gobierno.

– Políticas más efectivas y adaptadas a las necesidades reales de la ciudadanía.

– Mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de Chihuahua.

– Fortalecimiento de la confianza entre el gobierno y la ciudadanía.

– Mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

– Desarrollo de soluciones innovadoras y colaborativas para abordar los desafíos de la comunidad.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 072 o al 614-200-48-00 extensión 6385, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o registrarse en:

https://forms.gle/uw28Twuf8ohAnHpw5.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la atención a las necesidades de las y los chihuahuenses.

