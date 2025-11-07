Nancy “La China” Frías rinde su Primer Informe Legislativo: “Servir es escuchar, resolver y no parar”

Con un lleno total en el parque de la colonia Villa del Rey, la diputada Nancy “La China” Frías presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas, en un evento que se convirtió en un emotivo encuentro con las familias del Distrito 12, donde la cercanía, los resultados y la rendición de cuentas fueron los grandes protagonistas.

Ante vecinas, vecinos, autoridades estatales y municipales, representantes sociales y compañeras y compañeros legisladores, Frías compartió los avances de su primer año en el Congreso del Estado, destacando que “servir es escuchar, resolver y no detenerse”.

“Este primer año demostramos que cuando se trabaja con la gente y para la gente, los resultados se notan. Y quiero decirles algo: su voto valió la pena”, expresó la diputada al iniciar su mensaje, recibiendo el aplauso de los asistentes.

Durante su discurso, “La China” compartió anécdotas que reflejan el impacto de su trabajo en las colonias:

“Hace poquito platiqué con Enilda, líder de la colonia 20 Aniversario, y me decía que están muy agradecidos, porque gracias a la gestión que hicimos les cambió la vida. Hoy, decenas de familias que llevaban más de 25 años sin certeza jurídica, ya están en proceso de legalización de sus terrenos y casas, y pronto tendrán sus escrituras”, relató emocionada.

Con esa historia, recordó el sentido más profundo de su labor: “Historias como la de Enilda me recuerdan por qué vale la pena cada minuto de todo esto, y me permiten entender que la labor legislativa, que combina el trabajo en tierra con la posibilidad de mejorar leyes, es, sin duda, lo mejor que me ha pasado.”

En materia legislativa, Nancy Frías destacó la presentación de 19 iniciativas propias, de las cuales 10 ya fueron aprobadas, además de más de 150 en conjunto con su grupo parlamentario.

“Cuando llegué al Congreso me propuse algo muy claro: que cada iniciativa tuviera rostro, historia e impacto. Porque detrás de cada ley hay una persona, una causa y una necesidad concreta”, afirmó.

Entre los logros mencionados, resaltó que ya es delito el abandono o abuso de confianza hacia personas adultas mayores, además de la creación de un Registro Estatal de Agresores de Violencia de Género, y la iniciativa para reconocer a los animales de compañía como seres sintientes dentro de la Constitución de Chihuahua.

Asimismo, recordó la creación del Reconocimiento al Mérito Policial, en honor a los elementos de seguridad del estado. “Sé que en el Distrito 12 viven muchos policías y agentes valientes; su esfuerzo no pasa desapercibido”, subrayó.

“La China” destacó que su labor no se limita al Congreso, sino que también se extiende a las calles, donde escucha y gestiona soluciones reales.

“Soy un dolor de cabeza para muchas dependencias (sonríe), porque insisto hasta lograr resultados. Pero de eso se trata esta chamba: de no parar hasta resolver.”

En un año de trabajo, Frías recorrió más de 45 colonias, realizó 375 visitas domiciliarias, y participó en más de 3,600 horas de trabajo comunitario, a través de programas como La China en tu Colonia, Ferias de Servicios, actividades deportivas y jornadas sociales.

“Mi oficina no tiene paredes. Está en las calles, en las colonias, en los parques y en los hogares donde vive la gente del Distrito 12. Aquí, es donde realmente se hace política.”

Durante su intervención, también agradeció la colaboración de dependencias estatales y municipales, como la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Obras Públicas, el DIF Estatal y Municipal, y la Presidencia Municipal de Chihuahua.

“Gracias a todas las dependencias que han hecho equipo con nosotros para resolver gestiones. Porque cuando una persona recibe un apoyo o una beca, no es una cifra… es una historia de esperanza”, mencionó.

“La política tiene sentido cuando se hace con propósito”, afirmó Frías, agradeciendo a empresarios, organizaciones civiles, universidades y líderes comunitarios que la han acompañado en su labor.

“El verdadero liderazgo no impone, une. La verdadera política no divide, suma. Pero sumar no significa callar. Defender a Chihuahua también implica decir las cosas como son, con verdad, respeto y convicción.”

La diputada reiteró su compromiso con los valores que guían su trabajo: la patria, la familia y la libertad.

“Cada visita, cada gestión y cada iniciativa me han enseñado que servir es una tarea diaria. El trabajo más valioso no se mide en discursos, sino en resultados y en las historias que logramos cambiar para bien.”

El parque donde se realizó el informe tiene un significado especial. “Muchos me preguntaron: ‘¿Por qué hacerlo en un parque?’ Y la respuesta es sencilla: porque aquí empezó una promesa. En campaña me comprometí con los vecinos a mejorar este espacio, y hoy, gracias al apoyo del Municipio y del programa Diseña tu Parque, esa promesa se cumple”, señaló.

En la parte final, Nancy “La China” Frías agradeció a Dios, a su familia, a su equipo y, especialmente, a las y los vecinos del Distrito 12:

“Gracias por abrirme las puertas de sus casas y de sus corazones, por confiar en mí y por permitirme ser su diputada, su amiga y su aliada. Este informe es suyo, de quienes confiaron, de quienes señalan y de quienes ayudan. Todo lo que logramos este año fue gracias a ustedes.”

Con voz firme, cerró su mensaje diciendo:

“Esto apenas empieza. Seguiremos trabajando con la misma energía, con la misma pasión y con el mismo compromiso, porque Chihuahua merece representantes que no se detienen, que trabajan aquí y ahora, y que siempre están con la gente.

La China no para… y no va a parar.”