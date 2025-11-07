Nodal quiere darle la nacionalidad mexicana a Inti

fuente: REVISTA HOLA

La disputa entre Christian Nodal y Cazzu parece no tener fin. Luego de semanas de declaraciones y tensiones mediáticas, una nueva información revelada por el conductor Javier Ceriani encendió nuevamente la polémica.

Durante la más reciente emisión de su programa, el periodista aseguró que Christian Nodal estaría promoviendo que su hija Inti obtenga la nacionalidad mexicana, un paso que podría modificar por completo el escenario judicial que ambos enfrentan por la custodia y los derechos parentales de la menor.

¿Cuál es el propósito de Christian Nodal al darle la noacionalidad mexicana a Inti?

De acuerdo con Ceriani, el propósito de Christian Nodal no sería únicamente fortalecer el lazo cultural de su hija con México, sino ganar terreno en el proceso legal:

Nodal siempre va a perder mientras la hija sea solo argentina, porque solo se aplicarán las leyes argentinas, explicó el conductor, insinuando que el cantante busca llevar la disputa a instancias mexicanas, donde tendría mayor influencia.

La estrategia legal detrás de la doble nacionalidad

Según la información difundida, el intérprete de Adiós amor estaría impulsando que su hija obtenga la doble ciudadanía: argentina y mexicana, lo cual le permitiría abrir procesos judiciales en territorio mexicano para reclamar custodia o patria potestad compartida bajo un marco legal distinto.

Esta maniobra, de confirmarse, podría complicar el panorama para Cazzu, quien actualmente reside con su hija en Argentina y cuenta con el respaldo legal del sistema judicial de su país. Hasta ahora, ella mantiene los permisos y la residencia habitual de la menor, por lo que cualquier cambio de nacionalidad podría alterar las condiciones establecidas tras la separación.

El movimiento ha sido calificado por seguidores y analistas como un posible “golpe bajo” en medio de la tensa batalla mediática entre los artistas, marcada por la distancia emocional entre Nodal e Inti y los reclamos públicos de la cantante argentina sobre la falta de apoyo paterno.

Cazzu rompe el silencio: “Me siento muy atacada”

Mientras tanto, Cazzu continúa expresando su frustración por la manera en que se han manejado los temas familiares en los medios. Durante una reciente entrevista en México, la artista calificó de “descaradas” y “mentirosas” las declaraciones del equipo legal de Nodal, quienes aseguraron que el cantante cumple plenamente con sus obligaciones como padre.

Me encantaría que toda esa energía que se pone en entrevistas se usara para conciliar y tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija, declaró la intérprete de Nena Trampa, visiblemente afectada.

Cazzu también reveló que solo pudo viajar con su hija a México tras obtener un permiso judicial unilateral, debido a la negativa inicial de Nodal a autorizar el viaje. Además, insistió en que la manutención económica que recibe es insuficiente y que ha hecho un gran esfuerzo por mantener la calma y proteger la estabilidad emocional de su hija.