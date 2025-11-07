Es de valientes llamar para pedir ayuda psicológica: IMPAS

Luis Arrieta, titular del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) reconoció la valentía de las personas que llaman a la Línea de Atención en Crisis, para pedir apoyo psicológico inmediato en situación de emergencia emocional.

Informó que de enero a octubre de este año se han recibido 2 mil 151 llamadas, de ellas, 542 correspondieron a contenciones psicológicas, es decir, a personas que atravesaban una situación crítica y buscaron ayuda inmediata.

“Son personas supervivientes, valientes que se atrevieron a llamar, a comunicarse y a seguir viendo otro lado de la moneda”, expresó el titular del IMPAS, al destacar también el compromiso de los profesionales que atienden cada llamada con empatía y sensibilidad.

Durante octubre se registraron 105 eventos relacionados con crisis emocionales, cinco menos que en el mismo mes de 2024, cuando se contabilizaron 110. Además, los casos bajaron de 14 en septiembre a 8 en octubre, reflejando una tendencia a la baja en comparación con años anteriores.

El funcionario atribuyó este descenso a los esfuerzos de concientización y prevención impulsados por el Gobierno Municipal, especialmente durante septiembre, mes de la prevención del suicidio, mediante campañas, capacitaciones y trabajo conjunto con la Fiscalía y organizaciones civiles.

“Todo el trabajo de difusión y colaboración que se ha hecho nos ha ayudado a que más personas se atrevan a pedir ayuda y no enfrenten solas una crisis emocional”, añadió.

El Instituto reiteró la invitación a la ciudadanía para comunicarse a la Línea de Atención en Crisis 614-194-0200, disponible de forma gratuita, o acudir a los servicios psicológicos municipales. Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la red de apoyo emocional en coordinación con el Gobierno del Estado y la sociedad civil.