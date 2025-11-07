El Poder Judicial entregó la primer Unidad Móvil de Justicia Itinerante en Chihuahua.

-Representa la Semilla de una de los programas insignias que arrancará de manera integral en las colonias y municipios: Magistrada Marcela Herrera.

Chihuahua, Chih. – En el marco de la conmemoración por los 200 años del Poder Judicial, se llevó a cabo la entrega oficial de la primera Unidad Móvil de Justicia Itinerante, un proyecto que busca acercar los servicios jurídicos a las comunidades alejadas y grupos de mayor vulnerabilidad, en aras de fortalecer el acceso a la justicia con la sociedad.

La nueva unidad fue presentada ante magistradas y magistrados, miembros del Organo de Admnistración, y de la Defensoría Pública; misma que fungirá como una oficina movil, equipada con computadoras, impresora , así como red movil, que permitirá ofrecer servicios jurídicos en campo con un trato más humano, ágil y directo, especialmente en sectores de mayor vulnerabilidad.

Asimismo incluye: mesa con capacidad de 8 personas, escáners para digitalizaicón de documentos, frigobar, sillas ejecutivas y ergonómicas, 2 escritorios con almacenamiento; todo, con una inversión de más de un millón y medio de pesos.

“Este esfuerzo refleja nuestro compromiso de renovar la forma en que el Poder Judicial trabaja, llevando la justicia a las calles, sin dilación, de manera eficaz y humana. La impartición de justicia no es una tarea individual, es una acción compartida, en la cual cada miembro del tribunal toma un rol importante”, expresó la Magistrada Presidenta, Poder Judicial.

“Enhorabuena, mi reconocimiento a los miembros de la defensoría pública, a los magistrados jueces y personal operativo. La impartición de justicia no es una tarea induvidual, es una acción compartida, en la cual cada miembro del tribunal toma un rol importante”, resaltó.

“Sigamos trabajando de la mano para hacer de la justicia una acción cercana a la gente, como centro de la solución, en coordinación con otras instituciones”, concluyó la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval.

Por su parte, Karla Reyes, Presidenta Magistrada del Organo de Administración reconoció el compromiso de los trabajadores del poder judicial que dan atención ciudadana, que se suman a partir de hoy a los esfuerzos de justicia itinerante, y reiteró el respaldo institucional a las acciones que próximamente se encaminrán en las calles de Chihuahua.

Asimismo bajo la filosofía de Justicia Cercana a Ti”, y como acción para reforzar el vínculo con la sociedad; personal especializado del Poder Judicial brindó asesorías jurídicas gratuitas a través del programa 3AM de la Defensoría Pública en la colonia Jardines de Oriente, en donde vecinas, vecinos y familias, recibieron atención y acompañamiento legal en materias familiar, penal, civil y laboral, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el acompañamiento legal accesible.