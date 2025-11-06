“Defensa total de Soberanía”, plantea Francisco Sánchez en reforma electoral

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que Chihuahua no puede permitir que desde el centro del país se le imponga un modelo electoral, sino que la reforma electoral debe tener como fundamento el respeto a la soberanía de los estados, que tanto ha sido minada en la súltimas reformas.

“Nos convoca una preocupación legítima: el debilitamiento del federalismo electoral y la urgencia de que la sociedad civil, las universidades y los congresos estatales alcen la voz para defender un principio rector de nuestra democracia: el federalismo”, declaró.

Francisco Sánchez, en el marco de las Audiencias Públicas para la Reforma Electoral, remarcó que la arquitectura constitucional del Estado Mexicano establece que los estados son soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, por lo que quitarles la facultad de decidir sobre sus procesos electorales es una afrenta directa a los principios fundamentales que erigen a la nación.

Cada vez que desde el centro se pretende dictar cómo deben elegir los estados a sus gobiernos, cómo deben organizar sus comicios y cómo deben financiar sus instituciones, se está rompiendo el pacto federal que sostiene a la Nación”, declaró.

El legislador chihuahuense indicó que las recientes reformas electorales han minado la soberanía de Chihuahua, a tal grado de que los integrantes de las instituciones electorales se designan desde el centro del país, pero sí se pagan con recursos de los chihuahuenses.

Ante estos hechos, Franicsco Sánchez planteó a que en en este proceso de reforma electoral se establezca en la constitución expresamente la soberanía de las entidades federativas en materia electoral.

Asimismo, el legislador chihuahuense presentó como mecanismo de fortalecimiento de la democracia en Chihuahua el establecimiento de una segunda vuelta electoral.

“Un modelo de doble ronda permitiría que los gobiernos estatales se construyan con mayor legitimidad de origen. Adoptar la segunda vuelta en el proceso electoral local del 2027, sentaría un precedente de fortalecimiento del federalismo para su evaluación y perfeccionamiento camino al proceso electoral del 2030”, sentenció.