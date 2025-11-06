Pide Municipio a las familias reforzar medidas para prevenir enfermedades respiratorias

El Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas ante el incremento de infecciones respiratorias agudas que afectan la nariz la garganta y los pulmones en la temporada invernal.

El IMPAS recomienda abrigarse y evitar los cambios bruscos de temperatura, mantener el hogar ventilado y libre de humo de tabaco o leña, lavar las manos frecuentemente cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas.

Las niñas y los niños requieren especial atención durante esta temporada por lo que se sugiere promover la lactancia materna, no llevarlos a la escuela o guardería si presentan fiebre o tos y revisar que cuenten con su cartilla de vacunación completa.

Las personas adultas mayores también deben recibir cuidados específicos como vigilar sus tratamientos si padecen enfermedades crónicas, mantener una adecuada hidratación y alimentación y aplicarse la vacuna anual contra influenza y neumococo en su centro de salud.

Para una consulta médica, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 614 200 48 00 en la extensión 5495 o acudir a las instalaciones del IMPAS ubicadas en calle Cuarta número 2007 en la Zona Centro, en un horario de lunes a jueves de 8:00 de la mañana a 7:30 de la tarde y viernes de 8:00 de la mañana a 6:30 de la tarde.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de fomentar hábitos saludables y acciones preventivas que ayuden a reducir los casos de enfermedades respiratorias en esta época invernal.