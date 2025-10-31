Gobierno Municipal presenta AIM 2025: el encuentro que definirá el futuro de la Inteligencia Artificial en México.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, en conjunto con el Gobierno del Estado y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C., presentó Artificial Intelligence México 2025 (AIM 2025), el evento que marcará un antes y un después en la conversación sobre inteligencia artificial, talento humano e innovación en el país.

Este 3 y 4 de diciembre en el Sheraton Soberano, líderes globales, visionarios y expertos del más alto nivel se reunirán en Chihuahua Capital para analizar el futuro del trabajo, la creatividad humana y el papel estratégico de la inteligencia artificial en el desarrollo económico, social y productivo. Las entradas y el registro ya están disponibles en el sitio oficial: aim-mexico.com.

AIM 2025 será sede de speakers internacionales que han colaborado con instituciones y corporativos líderes como Google, OpenAI, Gemini, así como uno de los creadores de los primeros motores de búsqueda en el mundo, incluido AltaVista.

“En el Gobierno Municipal buscamos ser una referencia en el tema de la inteligencia artificial, para que esta tecnología, que está revolucionando al mundo, ayude a impactar positivamente la vida productiva de las regiones”, afirmó José Jordán Orozco, director de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Municipal.

AIM 2025 no solo hablará de tecnología: será un punto de encuentro para quienes creen en un futuro donde la inteligencia artificial potencia lo más humano, invita a imaginar nuevos escenarios y diseña soluciones que transformen realidades.