Bueno para México el acuerdo entre China y EU: Sheinbaum

fuente: excelsior

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y China durante la reunión de La Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Corea, es bueno para México y el mundo.

Al respecto, la mandataria mencionó que el principal socio comercial de México es Estados Unidos, en tanto que el comercio con China alcanzó en 2024 los 10 mil millones de dólares, de ahí la importancia.

Nos da gusto que se haya llegado a un acuerdo con China. Siempre hay que celebrar los acuerdos. Yo creo que ayuda a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos y a China”, consideró.

¿Qué acordaron ambas naciones?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que reducirá los aranceles impuestos sobre los productos chinos tras reunirse con su par Xi Jinping.

Tras una cita que se extendió por casi dos horas en el aeropuerto de Busan, Corea del Sur, el mandatario estadunidense calificó el encuentro como “un gran éxito” y anunció el fin del bloqueo de tierras raras por parte del país asiático.

Ya en el avión Air Force One, Trump entregó información sobre su intercambio con Xi a los periodistas que lo acompañan en su gira por Asia, aunque dio pocos detalles concretos sobre los temas en los que Washington y Pekín supuestamente llegaron a acuerdos.

Ebrard en la APEC

Aunado a todo lo anterior, la jefa de Estado, destacó que durante la APEC, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, “le fue muy bien”, al concretar el acuerdo de revisar el Tratado Comercial con ese país y Canadá en 2026.

Es con quien se están revisando las famosas 54 medidas no arancelarias. ya estamos a punto de terminar esa revisión y poder, pues seguir avanzando en lo que a nosotros nos preocupa, que son los aranceles al acero y a los vehículos y pues el inicio en otra circunstancia pues de la revisión del tratado”, puntualizó.

Acerca del reinicio de pruebas nucleares en territorio estadunidense decretado por el presidenta de la unión americana, Donald Trump, Sheinbaum Pardo sólo se limitó a reiterar que México es y seguirá siendo un país pacifista.

Cabe destacar que en términos de arsenales nucleares, China ocupa un distante tercer lugar detrás de Estados Unidos y Rusia, “pero que en cinco años estará a la par” mencionó en su momento el magnate norteamericano.