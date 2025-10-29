HomeLocalInicia hoy Municipio modernización de alumbrado LED en la colonia Granjas Cerro Grande
Inicia hoy Municipio modernización de alumbrado LED en la colonia Granjas Cerro Grande

Michelle Mtzdestacadoluminarias

El Gobierno Municipal, a través de Dirección de Mantenimiento Urbano informa que, a partir de hoy miércoles 29 de octubre, se iniciará con la modernización de luminarias LED en la colonia Granjas Cerro Grande, beneficiando con estos trabajos a miles de vecinos del sector.

Personal de la Subdirección de Alumbrado Público, estará realizando las labores de sustitución de luminarias con chalecos antirreflejantes y grúas debidamente rotuladas. Es de recordar que estas nuevas luminarias LED brindan mayor amplitud de luminosidad, lo que permitirá a las familias salir con más seguridad de sus hogares; además de ser lámparas de calidad hechas en México.

