Inicia hoy Municipio modernización de alumbrado LED en la colonia Granjas Cerro Grande

El Gobierno Municipal, a través de Dirección de Mantenimiento Urbano informa que, a partir de hoy miércoles 29 de octubre, se iniciará con la modernización de luminarias LED en la colonia Granjas Cerro Grande, beneficiando con estos trabajos a miles de vecinos del sector.

Personal de la Subdirección de Alumbrado Público, estará realizando las labores de sustitución de luminarias con chalecos antirreflejantes y grúas debidamente rotuladas. Es de recordar que estas nuevas luminarias LED brindan mayor amplitud de luminosidad, lo que permitirá a las familias salir con más seguridad de sus hogares; además de ser lámparas de calidad hechas en México.