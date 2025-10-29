ASE logra sanción para trabajador del ICHISAL; sustrajo fármaco indebidamente
Por una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), fue suspendido un trabajador del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), además de haber sido obligado a regresar el costo de un medicamento oncológico con valor de 107 mil 870 pesos, por recibir el fármaco sin registro alguno de cáncer en su expediente clínico.
El empleado, de iniciales A.V.CH., era el coordinador del Almacén del ICHISAL y surtió el medicamento mediante una receta expedida a su favor por un médico general de ese instituto de salud.
El imputado se apropió del fármaco mediante una receta expedida a su favor, sin que en los registros médicos hubiera constancia de padecimiento de cáncer o algún protocolo de diagnóstico en él o alguno de sus beneficiarios dados de alta.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió la existencia de responsabilidad del servidor público al acreditarse la falta administrativa grave de peculado.
La Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA determinó la sanción para el ahora responsable, obligándolo a la suspensión por 90 días de su empleo, cargo o comisión, así como al pago de la indemnización por 107 mil pesos.