Prevé Hacienda arribo de nuevas placas en 10 días

El secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, dio a conocer que las nuevas placas metálicas podrían llegar a Chihuahua en un periodo aproximado de 10 días.

El funcionario explicó que este lunes se recibirán las propuestas de las empresas participantes en la licitación para la compra del nuevo lote de placas, proceso que definirá al proveedor encargado del suministro.

Una vez emitido el fallo, la Secretaría de Hacienda realizará el primer pedido formal, con lo cual se espera iniciar la distribución del material en breve.

Granillo Vázquez destacó que el procedimiento avanza conforme al calendario previsto y confió en que se registre una amplia participación de compañías interesadas en el contrato.