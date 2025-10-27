¿Por qué los argentinos respaldaron a Milei en las elecciones legislativas?

fuente: unotv

El presidente Javier Milei obtuvo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas del domingo en Argentina, un acontecimiento “bisagra” según el líder ultraliberal. Pero ¿por qué los argentinos lo respaldaron? Uno TV te dice los detalles.

¿Por qué los argentinos respaldaron a Milei en las legislativas?

La caída de la inflación, el temor a una debacle y el rechazo al peronismo ganaron la batalla, según votantes y analistas, dándole el triunfo a Javier Milei en Argentina en las elecciones legislativas.

El partido ultraliberal de Milei, La Libertad Avanza (LLA), consiguió más de 40% de los votos sobre el 31.6% de las agrupaciones del peronismo, un histórico partido nacionalista e industrialista.

El electorado valoró la baja de la inflación pese al sufrimiento social que Milei ocasionó con su “motosierra”, es decir, haciendo recortes presupuestales, que recayeron sobre sectores débiles como los jubilados. Además, golpeó el poder adquisitivo de la clase media, motor del consumo que se vino a pique.