Preside Bonilla Asamblea Regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez

Zapopan, Jalisco.- El alcalde de Chihuahua Marco Bonilla encabezó la Asamblea Regional Zona Occidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), celebrada en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde tomó protesta a los nuevos municipios que se suman a esta red de gobiernos locales comprometidos con el impulso de políticas públicas familiares.

Durante su participación, el alcalde Marco Bonilla, compartió las estrategias que ha implementado el Gobierno Municipal de Chihuahua para la protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, destacando campañas como “Yo Sí Te Creo” y “La calle no es su lugar”, enfocadas en la prevención, atención y acompañamiento de la niñez en situación de vulnerabilidad.

Como parte de la agenda, se llevó a cabo un Foro de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, donde las y los menores expresaron sus opiniones y propuestas sobre temas que les preocupan, como la seguridad, la educación y el uso responsable de dispositivos electrónicos, reafirmando la importancia de escuchar sus voces en la construcción de políticas públicas.

El encuentro también contó con conferencias y ponencias magistrales a cargo de especialistas, entre ellas:

• “Política Nacional de Niñez y Adolescencia”, impartida por la Silvia Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva de SIPINNA Nacional.

• “Más allá de la pantalla: construyendo políticas públicas reales para un problema digital”, por Josefina Vázquez Mota.

• “Escuelas Positivas: Cuidar la mente y el corazón de las niñas y los niños”, a cargo de Diana Victoria Sandoval Ruiz, directora de E-LAB, Laboratorio de Políticas Educativas.Cabe recordar que, desde 2024, Marco Bonilla preside esta red nacional, que actualmente agrupa a cerca de 200 municipios, entre permanentes, temporales y nuevos integrantes, provenientes de distintos estados del país.

A través de estas asambleas regionales, la RMCAN busca fortalecer la colaboración entre gobiernos locales y consolidar políticas públicas efectivas que garanticen el bienestar y desarrollo de la niñez y adolescencia en México.