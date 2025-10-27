Arranca la pavimentación del tramo Gato Negro – Ojo Caliente en Camargo.

Camargo, Chih.- El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Arturo Zubía Fernández encabezó el arranque de la obra de pavimentación con fresado en el tramo que va del callejón Gato Negro al Ojo Caliente, con una extensión de casi un kilómetro, beneficiando directamente a las familias de esta importante zona del municipio.

Durante el evento, el legislador reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y de la gobernadora Maru Campos, quienes han permitido continuar trabajando de manera coordinada para atender las necesidades de las comunidades.

“Hoy se cumple un sueño para las y los ciudadanos del Ojo Caliente: contar con la pavimentación hasta sus casas. Esta obra representa dignidad y mejora la calidad de vida de nuestra gente”, expresó el diputado Zubia.

La obra está a cargo del Gobierno del Estado, que supervisa los trabajos para garantizar su correcta ejecución y calidad.

Con esta acción, se reafirma el compromiso de seguir impulsando obras que transforman y fortalecen la infraestructura urbana en beneficio de las familias de Camargo y del Distrito XX.