Se presenta este miércoles la obra “La mujer que cayó del cielo”

Este miércoles 29 de octubre se presenta en el Teatro de los Héroes la obra “La mujer que cayó del cielo”, cuyas ganancias se destinarán a la reconstrucción de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Panalachi, municipio de Bocoyna.

La función inicia en punto de las 19:00 horas y los boletos tienen un costo de 500 pesos, mismos que pueden adquirirse en las taquillas del Teatro.

La obra está basada en una historia verídica, que fue escrita por el dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda y es estelarizada por la actriz internacional Luisa Huertas.

Narra la vida de la indígena rarámuri Rita Quintero López Patiño, quien viajó a la ciudad de Kansas, Estados Unidos, en busca de una mejor calidad de vida, pero fue arrestada mientras hurgaba en la basura.

La internaron en una cárcel donde no pudo identificarse porque no hablaba inglés, conocía poco el español y nadie entendía su lengua; las autoridades consideraron que estaba mal de sus facultades mentales y la trasladaron a un hospital psiquiátrico.

Allí fue medicada sin su consentimiento, lo que le trajo graves consecuencias físicas. Posteriormente fue rescatada por un mexicano exiliado en Estados Unidos, quien gestionó su regreso a México.

Fue el 26 de noviembre del año pasado, cuando un cortocircuito desató el incendio que dañó gran parte de la estructura del templo, que durante 55 años fue punto de reunión de los habitantes de la localidad y de comunidades cercanas.

Al sitio acuden además personas en situación de vulnerabilidad, para recibir alimentación y resguardo.

La reconstrucción del espacio se efectuará gracias a donativos económicos y en especie de la comunidad e incluirá dos bodegas para usos múltiples, sacristía, altar y un espacio para más de 300 asistentes, entre otros espacios.