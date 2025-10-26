‘El Niño Sicario’: el rostro adolescente del crimen en Tabasco permanecerá en el tutelar de Villahermosa.

Publimetro

Por Sebastian Huerta Viurcos

El adolescente de 15 años fue detenido con drogas, un arma tipo UZI y presuntas evidencias de otros delitos.

La Fiscalía General de Justicia de Tabasco confirmó la vinculación a proceso de Jair “N”, conocido como “El Niño sicario”, un menor de apenas 15 años de edad detenido en Villahermosa por su presunta participación en delitos de alto impacto.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el juez de control encontró elementos suficientes para imputarle delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico en grado de suministro, por lo que se dictó medida cautelar de internamiento en el tutelar para menores de la capital tabasqueña mientras continúa el proceso legal.

Aunque por ahora el cargo formal es por narcotráfico, la fiscalía estatal advirtió que no se descarta ampliar la investigación, ya que existen otras líneas abiertas que podrían derivar en nuevos delitos.

La detención y las pruebas

El menor fue arrestado el pasado 12 de octubre en la ranchería Corregidora Ortiz, 5ª sección del municipio de Centro, durante un operativo de seguridad. En el lugar, los agentes aseguraron una mochila con varias dosis de marihuana y metanfetamina en cristal, además de una subametralladora tipo UZI, cartulinas con mensajes de amenazas y un teléfono celular que contenía videos de una mujer secuestrada.

Estos hallazgos abrieron la posibilidad de que el joven formara parte de una célula delictiva dedicada al narcotráfico y la violencia en la región. La dependencia estatal mantiene bajo reserva los detalles del grupo con el que presuntamente colaboraba, pero fuentes cercanas a la investigación indicaron que su nivel de participación podría ser más amplio de lo que se pensaba inicialmente.

Un caso que enciende alertas

La detención de “El Niño Sicario” ha generado preocupación social y debate público en Tabasco sobre la creciente participación de menores de edad en delitos graves. Expertos en seguridad señalan que el caso refleja la vulnerabilidad de adolescentes reclutados por grupos criminales, quienes los utilizan para actividades de riesgo aprovechando su condición legal.

Por ahora, Jair “N” permanecerá internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Villahermosa, mientras las autoridades recaban más pruebas y definen si enfrentará nuevas imputaciones por secuestro o delincuencia organizada.