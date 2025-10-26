¡Ya no lo ocultan! Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance con una aparición pública en París.

Excélsior

Katy Perry y Justin Trudeau aparecieron juntos por primera vez como pareja en París, confirmando los rumores de romance.

Durante varias semanas se habían alimentado los rumores, pero Katy Perry y Justin Trudeau decidieron dejar las dudas atrás. Este sábado 25 de octubre, la cantante estadounidense de 41 años y el exprimer ministro canadiense, de 53, fueron vistos juntos como pareja por primera vez de manera oficial.

El escenario elegido para esta primera aparición pública fue el famoso cabaret Crazy Horse, en la ciudad de París.

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance

Según el medio TMZ, el motivo de la celebración era el cumpleaños de la cantante y fue ahí donde las cámaras captaron a la pareja saliendo del lugar, tomados de la mano y visiblemente felices.

Las imágenes rápidamente se difundieron, mostrando a Katy Perry con un vestido rojo llamativo, mientras que Justin Trudeau optó por un atuendo completamente negro, informal pero elegante.

Las sonrisas y la cercanía entre ambos confirmaron lo que durante meses había sido solo una sospecha: su vínculo va más allá de la amistad.

Así comenzó el romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Los primeros indicios de este posible romance comenzaron a surgir durante el verano. En aquel momento, fueron vistos compartiendo una cena en Montreal, Canadá.

La reunión despertó la curiosidad del público y los medios, especialmente porque ambos ya estaban solteros en ese entonces.

La artista ya se había separado del actor Orlando Bloom, con quien terminó su compromiso en junio. Por otro lado, Trudeau había anunciado su ruptura con Sophie Grégoire en 2023, después de un matrimonio que duró 18 años.

Semanas antes de su aparición en París, la pareja fue vista en un contexto mucho más íntimo.

Algunos paparazzis lograron fotografiarlos mientras compartían un momento en un yate, frente a las costas de Santa Bárbara, California. Las imágenes mostraban abrazos y besos, lo que reafirmó que entre ellos había más que una simple amistad.

De acuerdo con una fuente cercana que habló con la revista People, el interés del político por la cantante venía desde hace tiempo.

“Trudeau supuestamente había ‘estado persiguiendo’ a la cantante desde que salieron en Montreal”, explicó el informante.

Además, añadió que “incluso voló a California para verla durante un descanso de la gira. Conectan fácilmente. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso”.

