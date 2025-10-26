Arranca taller de Robótica Móvil para adolescentes indígenas en Chihuahua.

El DIF Estatal, en conjunto con el Museo Semilla, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, y el Cenaltec, dio inicio al taller de Robótica Móvil dirigido a adolescentes provenientes de los pueblos originarios.

La iniciativa busca promover el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación en jóvenes, con respeto a su cultura, para fomentar las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El arranque de la capacitación se realizó este 22 de octubre en las instalaciones del Museo Semilla, con una plática motivacional para 11 adolescentes rarámuris del asentamiento Ladrillera del Norte.

La actividad se llevará a cabo todos los sábados, durante un total de 40 horas. En estas sesiones, los participantes aprenderán principios básicos de robótica y programación, además de desarrollar competencias en trabajo en equipo, resolución de problemas y creatividad aplicada.

Además, se planea abrir próximos talleres sobre temas como Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) y Robótica Colaborativa, entre otros relacionados con habilidades STEM.

Con este programa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la inclusión, equidad educativa y la promoción del talento científico y tecnológico en niñas, niños y adolescentes de diversos contextos culturales.