Trabaja TSJ en la conformación de su Plan de Desarrollo Institucional en Juárez

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua avanza en la conformación de su Plan de Desarrollo Institucional, mediante un proceso abierto y participativo que incluye la realización de Mesas de Trabajo con colegios de abogados, asociaciones civiles, juristas, litigantes y representantes de la sociedad organizada.

La iniciativa, encabezada por la Magistrada Presidenta Marcela Herrera Sandoval, busca construir un diagnóstico real sobre las fortalezas, retos y oportunidades que enfrenta la impartición de justicia en el estado, con el propósito de delinear estrategias que fortalezcan la eficiencia, transparencia y cercanía del Tribunal Superior de Justicia con la ciudadanía.

“Queremos un Poder Judicial cohesionado, eficaz, eficiente y cercano a la gente; un tribunal que escuche, dialogue, rinda cuentas y evolucione conforme a las necesidades de la sociedad”, señaló la Magistrada Presidenta Marcela Herrera.

Durante estas mesas, que se desarrollan inicialmente en Chihuahua, y Ciudad Juárez; se recaban propuestas, experiencias y puntos de vista del sector jurídico y social, con el fin de integrar una visión plural y representativa en el diseño del Plan de Desarrollo Institucional

En el arranque de los trabajos participaron las comisionadas del Órgano de Administración, Judith Ávila y Minerva Correa; el Magistrado Yamil Athié; la Magistrada Lupita Campos; y el Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Francisco Acosta, quienes destacaron la importancia de construir un plan que responda a las realidades y necesidades del sistema judicial chihuahuense. Destaca que estos foros serán replicados en los distintos distritos judiciales

Con los resultados de estas mesas, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua consolidará un instrumento de planeación que oriente sus acciones hacia un modelo de justicia más accesible, moderno y participativo