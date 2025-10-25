Realiza SSPE traslado aeromédico de emergencia de Ciudad Cuauhtémoc hasta Torreón

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Dirección General de Logística, llevó a cabo un traslado aeromédico de emergencia para un menor que requería atención médica inmediata y especializada.

El operativo se realizó durante la tarde del pasado viernes, con despegue desde ciudad Cuauhtémoc y destino hacia Torreón, Coahuila, donde personal médico y de Protección Civil Estatal ya se encontraba preparado para recibir al paciente y continuar con su atención hospitalaria.

Para esta misión se utilizó un helicóptero Bell 407, el cual forma parte de la flotilla aérea permanente de la Policía del Estado, equipada para realizar traslados aeromédicos en situaciones críticas y de urgencia.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ha instruido mantener este tipo de intervenciones las veces que sean necesarias, al reiterar que la protección de la vida es la prioridad fundamental dentro de las labores de la institución.

Estas acciones reflejan el compromiso de la estrategia Centinela, orientada a salvaguardar la integridad y seguridad de la ciudadanía chihuahuense, con apoyo táctico y operativo desde las alturas.