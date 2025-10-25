Visitará programa Destilichadero cinco colonias del 27 al 31 de octubre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará 27 al 31 de octubre en cinco colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 27 de octubre

Colonia: Los Mezquites

Cuadrante: Av. Juan Escutia, Vicente Leñero, Jacinto Canek, Agustín Durán

Contenedor: Vicente Leñero y 15 de Enero

Martes 28 de octubre

Colonia: Romanzza

Cuadrante: Av. Romanzza, Carretera a Aldama, Club de Leones

Contenedor: Verona y Romanzza

Miércoles 29 de octubre

Colonia: San Lázaro

Cuadrante: Olmeca, Amalia Solórzano, Elisa García Olivares, Valle Hermoso

Contenedor: Deportiva José Vasconcelos y Elena Millán

Jueves 30 de octubre

Colonia: Chihuahua Siglo XXI

Cuadrante: Fedor Dostoyevski, Av. de las Industrias, Víctor Hugo, Jacob Grimm

Contenedor: Franz Kafka y Walter Scott

Viernes 31 de octubre

Colonia: Alamedas V Etapa

Cuadrante: Otilia García de Neira, Fedor Dostoyevski, Jacob Grimm, Víctor Hugo

Contenedor: Porfirio Parra e Ignacio Asúnsolo