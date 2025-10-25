Destacan diputadas trascendencia de la Ley Beatriz

Las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional destacaron la trascendencia de la Ley Beatriz como una de las reformas más significativas del actual periodo legislativo, al representar un paso firme hacia una justicia más humana y cercana a las personas. Reconocieron el liderazgo de la gobernadora Maru Campos Galván, quien trabajó de la mano con el Movimiento Estatal de Mujeres y con diversos colectivos sociales para transformar una causa ciudadana en una política pública que dignifica la labor del Estado y fortalece la reinserción social.

En voz de la diputada Joss Vega, las legisladoras panistas subrayaron que la Ley Beatriz refleja una nueva manera de entender la justicia, donde la sensibilidad y la firmeza pueden coexistir. “Esta ley nace del diálogo entre mujeres valientes, colectivos y un gobierno que sabe escuchar. La Ley Beatriz demuestra que la justicia puede ser firme sin dejar de ser humana, y que cuando el Estado corrige con empatía, se fortalece la confianza ciudadana”, expresó.

Vega destacó que el proceso legislativo que dio origen a la Ley Beatriz fue un ejemplo de madurez y colaboración política, al contar con el respaldo unánime de todas las fuerzas parlamentarias. Explicó que ese consenso demuestra que, cuando la voluntad de servir se antepone a la diferencia, el resultado son leyes que transforman vidas y devuelven esperanza a quienes fueron juzgados en condiciones de desigualdad.

Finalmente, las diputadas del PAN afirmaron que la Ley Beatriz se ha convertido en un referente nacional de cómo las instituciones pueden evolucionar para ser más humanas sin perder firmeza. “Esta ley no es un punto final, sino el inicio de una nueva etapa en la justicia de Chihuahua, donde la empatía y la legalidad caminan juntas”, concluyó Vega.