Apoya DSPM en la vinculación de empleo para jóvenes en Chihuahua

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Justicia Cívica y Prevención, trabaja en el proyecto “CreaT”, para apoyar a jóvenes y brindar oportunidades de estudio, canalización social, así como vinculación al área laboral para que logren incorporarse a la vida productiva.

Dichos esfuerzos se realizan de la mano de la asociación civil Comunidades de Paz, bajo el financiamiento del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC). La metodología es implementada en jóvenes que han carecido de oportunidades, actualmente se ha beneficiado a 100 jóvenes de los cuales el 60 por ciento ha concluido con su formación y se encuentran trabajando.

La subdirectora de Justicia Cívica y Prevención, Liliana Armendáriz, detalló que se enfocan en identificar zonas de la ciudad en donde exista mayor incidencia delictiva, ya que se puede traducir en la recurrencia de faltas administrativas o delitos y ahí donde se deben reforzar acciones.

Los beneficiados, inician un proceso de formación mediante el cual se dan habilidades para la vida, así mismo reciben terapia a través de un grupo de expertos especializados y durante la etapa final reciben capacitación técnica, en CENALTEC, donde una vez concluye, son vinculados a empresas industriales en el municipio