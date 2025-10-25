HomeNacionalExhiben burocracia y corrupción en Fonden; en sexenios de Fox, Calderón y Peña
Exhiben burocracia y corrupción en Fonden; en sexenios de Fox, Calderón y Peña

El extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden) operó con opacidaddiscrecionalidad y excesiva burocracia entre 2000 y 2018, afirmó Raquel Buenrostrosecretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

El fideicomiso era discrecional, tardaba hasta dos meses en ejercer recursos, incurría en pagos a sobreprecios y desvíos, afirmó la secretaria Anticorrupción.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaumafirmó que se tardaban casi dos meses en ejercer recursos para atender emergencias y se carecía de transparencia.

