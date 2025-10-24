Vecinos ya trabajan en la preparación y montaje de altares para el concurso entre comités de vecinos.

Los Comités de Vecinos del municipio de Chihuahua se encuentran en plena actividad, preparando y montando sus altares de muertos para el concurso organizado por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

Esta iniciativa tiene como propósito preservar y fortalecer las tradiciones culturales mexicanas. Los altares se instalan desde el 15 hasta el 31 de octubre en los lugares designados por cada comité y durante este periodo, el jurado realizará visitas para evaluar las obras, con previa notificación por parte del área organizadora.

Los altares deberán incluir elementos tradicionales y culturales propios de la región, evitando el uso de objetos que alteren la esencia de esta festividad. Los comités ganadores destinarán el premio a la mejora de su colonia, como la rehabilitación de espacios públicos, parques o la realización de actividades comunitarias que fomenten la convivencia vecinal.

Se premiarán los mejores altares en cada una de las cinco zonas de la ciudad, con un total de 20 premios. Los montos por zona serán: 9 mil pesos para el primer lugar, 7 mil para el segundo, 5 mil para el tercero y 3 mil para el cuarto. Además, todos los comités que concursen recibirán un reconocimiento por su participación.

Las inscripciones estuvieron abiertas del 6 al 13 de octubre de 2025, de forma presencial en el Departamento de Comités de Vecinos.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614-200-4800, extensiones 6551 y 6575, o acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en calle Segunda número 4 de la Zona Centro, con horario de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 15:30 horas, y viernes de 9:00 a 14:00 horas.