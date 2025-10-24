Mostró Municipio de Chihuahua plataforma SIGMUN en congreso internacional.

A fin de que las personas usen y se sumen a esta plataforma.

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, acercó la plataforma SIGMUN a las y los asistentes del LIV Congreso Internacional Inmobiliario de la Asociación Mexicana de los Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

A través del personal de la Subdirección de Catastro se mostró la funcionalidad y bondades que tiene el Sistema de Información Geográfica del Municipio (SIGMUN), a fin de que las personas usen y se sumen a esta plataforma.

Cabe mencionar que durante el evento de apertura se contó con la participación de la tesorera municipal, Amanda Córdova Chávez, en representación del alcalde Marco Bonilla.

En este congreso se contó con la presencia de más de mil 40 personas, provenientes de distintas partes del país como CDMX, Tijuana, Acapulco, Torreón, así como de distintas partes del mundo.