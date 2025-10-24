FACH avanza en carpetas contra exalcalde de Parral por peculado

El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, reveló este viernes que existen varias carpetas de investigación en proceso contra el exalcalde de Parral, César Peña por presuntos delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones, algunos de los cuales podrían clasificarse como peculado. «Están justamente diligenciando; la semana pasada estuvimos en Parral. Espero pronto tener un esquema resuelto conforme avance la investigación, pero está muy avanzada», detalló.

Valenzuela Holguín explicó que se están solicitando todos los requerimientos necesarios para fortalecer las carpetas. «Estamos trabajando en ello y diligenciando la carpeta», agregó, sin precisar detalles específicos para no comprometer el proceso.

Al ser cuestionado sobre si otros alcaldes enfrentan investigaciones similares, el fiscal confirmó que sí, pero se reservó los nombres. «La Fiscalía recibe amparos casi todos los días, y si emito un nombre no particular, se nos puede interrumpir el debido proceso», justificó, subrayando la importancia de mantener la confidencialidad para garantizar la integridad de las indagatorias.

Las declaraciones refuerzan el compromiso de la Fiscalía Anticorrupción con el combate a la corrupción en los gobiernos municipales, manteniendo la expectativa sobre posibles imputaciones en los próximos días.