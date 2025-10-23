Propone Nancy “La China” Frías garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia

Para fortalecer la seguridad y la convivencia dentro de las escuelas, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 73 Bis a la Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua. La propuesta tiene como objetivo que el Estado garantice entornos escolares seguros, respetuosos y libres de violencia, además de promover la cultura de la paz y proteger la integridad del personal docente.

La legisladora explicó que la violencia en los planteles educativos ha aumentado en los últimos años, afectando tanto a estudiantes como a maestros. De acuerdo con datos del INEGI y la Secretaría de Educación Pública, más del 70% de los alumnos del país ha presenciado o vivido algún tipo de acoso escolar, y en Chihuahua, el 17% ha enfrentado actos de violencia dentro de su escuela. “No podemos hablar de educación de calidad si nuestras maestras y maestros se sienten amenazados o desprotegidos. Esta iniciativa busca que el magisterio cuente con respaldo legal e institucional para ejercer su labor en paz”, afirmó Frías.

La propuesta de la legisladora panista establece que la Secretaría de Educación y Deporte deberá emitir protocolos de actuación y acompañamiento jurídico y psicológico ante cualquier agresión, priorizando la mediación y el diálogo como medios preferentes de resolución. También plantea la coordinación interinstitucional con dependencias como Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, a fin de atender de manera preventiva los riesgos que enfrentan los docentes, especialmente en comunidades rurales o zonas con condiciones de inseguridad.

Nancy Frías subrayó que proteger a quienes enseñan es una responsabilidad del Estado y una condición necesaria para garantizar el derecho a la educación. “Un maestro seguro enseña mejor, y una escuela en paz forma ciudadanos más conscientes y solidarios. Esta reforma no genera gasto adicional, pero sí representa un gran avance en la construcción de comunidades escolares basadas en el respeto y la confianza”, concluyó la diputada.