Pide Policía Cibernética del Municipio evitar compartir identificación; pueden robar tus datos

La Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, exhorta a la ciudadanía evitar compartir su identificación a través de fotografías, ya que han detectado, son utilizadas para fines incorrectos.

Lo anterior a fin de estar alerta a quienes solicitan estos datos y no son instituciones oficiales, ya que estafadores de supuestas cuentas bancarias o trámites de compra venta, piden identificación y aprovechan para robar información y suplantar identidad, de ahí parten un sin fin de problemas para las víctimas.

Entre los principales fraudes en los que se puede ver envuelto al ser víctima, es que los ciberdelincuentes, soliciten créditos a su nombre, así como recibir extorsiones o amenazas al contar con sus datos.

Evite ser víctima y por seguridad no comparta sus datos personales. para más información o asesoría, comunícate a la Policía Cibernética del Municipio al 614-442-73-00.

Toma en cuenta estas alertas al realizar trámites en línea:

La URL no tiene candado de seguridad.

Tiene promociones exageradas o demasiadas buenas.

En lugar de terminar en .com tiene extensiones poco comunes.

En caso de cualquier situación, comuníquese al 9-1-1.