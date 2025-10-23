Lleva JMAS Chihuahua “Los Aguardianes” a más de 400 estudiantes

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua llevó el programa de “Los Aguardianes” a más de 400 estudiantes de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Jorge Barousse.

Durante la visita, personal de la dependencia impartió una plática con el fin de sensibilizar a los menores sobre el cuidado y buen uso del agua potable en su escuela y en sus hogares.

Asimismo, conocieron el proyecto de “Los Aguardianes” mediante el cual pueden enviar reportes y acciones del cuidado del agua a la aplicación móvil, generando así AguaPoints que pueden canjear por artículos, servicios y descuentos con los más de 70 patrocinadores que participan activamente en este proyecto.

El organismo reitera su compromiso con iniciativas innovadoras que contribuyan al ahorro y uso eficiente del agua potable, e invita a toda la población a sumarse a esta iniciativa para hacer de Chihuahua un ejemplo a nivel nacional en el cuidado del agua.