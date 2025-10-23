Invitan al wellness fest 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, se suma al Wellness Fest 2025, que tendrá lugar este sábado 25 de octubre en las instalaciones de CANACO SERVYTUR Chihuahua ubicadas en avenida Pedro Zuloaga número 11200, colonia Labor de Terrazas.

En este evento organizado por la CANACO Chihuahua, el Gobierno Municipal acercará servicios gratuitos para mascotas de 8:00 am a 1:00 pm entre los que se incluyen vacunación antirrábica, desparasitación y Registro Municipal de Mascotas.

La participación en este evento forma parte del compromiso del Gobierno Municipal por acercar servicios de salud animal a más familias y promover la tenencia responsable de mascotas en distintos puntos de la ciudad.

Se invita a las y los asistentes a acudir puntualmente dentro del horario establecido, ya que la atención se brindará conforme al orden de llegada y hasta agotar existencias.