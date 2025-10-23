En casi diez meses de trabajo, el Pleno del ICHITAIPha resuelto 2 mil 771 recursos de revisión

Los proyectos y acciones realizados por los Comisionado que conforman el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) están encaminados a que todas las personas en ejercicio de sus derechos constitucionales reciban información clara y accesible, para que, en ejercicio de la transparencia, tengan mejores elementos para la toma de decisiones en cualquier segmento de sus actividades cotidianas.

Como parte del cumplimiento de sus actividades sustantivas, el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán y las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, del mes de enero al 22 de octubre pasado, suman la resolución de dos mil 771 recursos de revisión interpuestos por los usuarios del sistema de acceso a la información, la mayoría de ellos por unanimidad.

Durante el periodo en mención, se emitieron mil 762 resoluciones a recursos de revisión, mientras que, a través de acuerdos, se llegó a la resolución de mil nueve recursos.

En la contabilidad de recursos de revisión por mes, registra que, en enero, los Comisionados resolvieron 303 recursos de revisión; en febrero, 223, marzo 332, abril 137, mayo 197, junio 143, julio 147 de julio, en agosto 103, en septiembre 120 y en octubre, hasta el miércoles 22, se resolvieron 57.