Impulsan Conalep y Fundación Cimarrón campaña de salud visual para estudiantes.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), en coordinación con la Fundación Cimarrón, puso en marcha una jornada estatal de exámenes de agudeza visual y entrega de lentes graduados.

Lo anterior, con el objetivo de promover la salud visual en la comunidad estudiantil y contribuir al bienestar integral y al aprovechamiento académico de los estudiantes,

La campaña inició en los planteles Conalep Chihuahua I y II, para posteriormente extenderse a los centros educativos de Juárez, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, Santa Bárbara y el Cast Juárez, a fin de atender al total del alumnado.

En esta primera etapa participan 30 estudiantes de la carrera de Optometría del Conalep Chihuahua I, mientras que en Ciudad Juárez se suma la participación activa del Conalep Juárez II, donde se realizan exámenes similares.

El programa es coordinado en Chihuahua por los docentes Pedro Ávalos, Javier de los Santos y Guadalupe Méndez, encargados de la carrera de Optometría; y en Ciudad Juárez por la maestra Ilse Serratos, quienes supervisan la aplicación de las pruebas y la detección oportuna de problemas visuales.

Los exámenes permitirán identificar a las alumnas y alumnos con mayor necesidad de corrección visual, quienes recibirán lentes completos con graduación personalizada donados por la Fundación Cimarrón.

Se espera concluir esta fase de diagnósticos la segunda semana de diciembre, previo al periodo vacacional.

El Corporativo Cimarrón y Conalep Chihuahua reafirman su compromiso con la formación integral de las y los jóvenes, con acciones que fortalezcan su desarrollo académico y su calidad de vida.

“Agradecemos a la Fundación Cimarrón por sumarse a esta noble causa. Con este programa nuestros estudiantes no solo mejoran su salud visual, sino también su rendimiento escolar y su bienestar general”, expresó el director general del Conalep, Omar Bazán Flores.