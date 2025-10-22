Llevará JMAS programa “Chihuahua Sin Fugas” a la colonia Zootecnia.

Con el objetivo de disminuir el desperdicio de líquido vital, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua llevará este jueves 23 de octubre el programa “Chihuahua Sin Fugas” a la colonia Zootecnia.

A partir de las 5:00 pm, personal del organismo realizará reparaciones en medidores, fregaderos, tinacos y llaves de jardín sin ningún costo para los usuarios.

Uno de los beneficios de estas acciones es el ahorro tangible, ya que al reparar los desperfectos y optimizar el consumo, las personas notan una reducción en sus recibos, y además se ahorran miles de litros de recurso hídrico.

Las cuadrillas de esta iniciativa están conformadas por funcionarios de todas las áreas de la dependencia, de manera que también se reciben gestiones diversas para dar solución a problemáticas o demandas de la ciudadanía.