Beneficia “Juntos por nuestra identidad” a 215 familias indígenas de las colonias El Porvenir, Tarahumara y Sierra Azul.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó 215 apoyos alimenticios a igual número de familias de las comunidades indígenas urbanas, ubicadas en las colonias El Porvenir, Tarahumara y Sierra Azul.

Durante la jornada, funcionarios estatales llevaron a los beneficiarios diversos servicios gubernamentales, como trámites del Registro Civil, atención en salud y orientación en programas sociales, para facilitarles el acceso a los servicios básicos.

Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Chihuahua se sumó a la actividad, con la distribución de tinacos en beneficio de las familias.

El titular de la SPyCI, Enrique Rascón, destacó el compromiso permanente de la administración de la gobernadora Maru Campos con los pueblos originarios, tanto de la región serrana como de las ubicadas en las zonas urbanas.

“La instrucción es clara: Las comunidades indígenas son y seguirán siendo una prioridad para este Gobierno. Estamos trabajando para que ninguna familia quede fuera del acceso a los apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida”, expresó.

Añadió que el Gobierno del Estado mantiene su compromiso con la inclusión, la equidad y el respeto a las raíces culturales de Chihuahua, con políticas públicas que garantizan la dignidad de los habitantes de las comunidades originarias.