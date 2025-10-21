Urge diputada María Antonieta a reforzar supervisión ambiental en Ciudad Juárez

La diputada María Antonieta Pérez Reyes advirtió sobre la grave situación ambiental que enfrenta Ciudad Juárez, al señalar la falta de control en las fuentes de contaminación vehicular, industrial y del transporte público, que calificó como una “bomba de tiempo” para la salud de los juarenses.

La legisladora indicó que uno de los principales factores del deterioro en la calidad del aire es el elevado número de vehículos que circulan sin control, muchos de ellos en malas condiciones mecánicas.

“Los camiones urbanos son chatarras humeantes, un problema latente que no hemos podido resolver por décadas”, afirmó.

Pérez Reyes enfatizó que a esta problemática se suma la operación de empresas que contaminan sin una adecuada regulación por parte de las autoridades ambientales.

“Está faltando supervisión de parte de Semarnat, de la Dirección de Ecología del municipio y de la propia entidad. Si tenemos una calidad de aire tan mala, quiere decir que todas las áreas están fallando”, señaló.

Recordó que Juárez enfrenta además condiciones naturales adversas, como la sequedad del clima y la constante presencia de polvo durante varios meses del año, lo que agrava los problemas respiratorios entre la población.

“Hemos tenido una larga temporada de polvo desde febrero hasta junio; eso convierte la zona en un lugar complicado para respirar”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que refuercen la vigilancia y actúen de manera coordinada en la atención del problema.

“No podemos seguir expuestos a la inseguridad, a la falta de transporte y además a una mala calidad del aire. Es momento de poner orden”, concluyó.