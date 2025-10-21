La confianza de un capitán

fuente: adrenalina

Un mensaje directo y emotivo fue el que recibió Diego ‘Chicha’ Sánchez previo al duelo entre Tigres y Necaxa de la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX. Fernando Gorriarán, capitán de los felinos, lo instó a que jugara con libertad y, sobre todo, que disfrutara.

“Te lo quiero decir ahora, delante de todos. La libertad que estás jugando en la Selección (Mexicana), con la libertad y alegría que tienes, así tienes que jugar hoy. Tener la confianza de todos, si la perdés no pasa nada, tener 10 más atrás que van a correr por vos, encararlo, perderla, pasarlo, disfrutarlo. Disfrutar como disfrutas en la Selección, como nosotros te vemos en la tele a vos, así tienes que jugar, tienes que disfrutar hoy y aprovechar que tienes a toda esta gente a tu favor y a todo este plantel a tu favor”, mencionó el originario de Montevideo, Uruguay, al ‘Chicha’ Sánchez.

El juvenil mexicano se incorporó a los Tigres tras su participación con México en el Mundial Sub-20, siendo uno de los jugadores que llamó la atención por ser desequilibrante a la hora decisiva. Diego Sánchez salió como titular. Gorriarán destacó que tiene un futuro muy grande por delante.

“No te cohíbas, no te inhibes, disfrutarlo, sos muy grande y tienes un futuro muy grande por delante. Tener la confianza de todos a nosotros acá, disfrutarlo y de acá que sea un gran comienzo para arriba y para delante”, agregó.

‘Chicha’ Sánchez brilló en el encuentro y dio dos asistencias para los goles de Ángel Correa y Diego Lainez. Tigres goleó 5-3 al Necaxa y se colocó en el quinto lugar general con 26 puntos, a 5 del líder Toluca.

El originario de Monterrey, Nuevo León, debutó en la Liga MX un 16 de marzo de 2024, en el duelo donde Tigres recibió al Mazatlán.

En el Apertura 2025, ‘Chicha’ Sánchez suma dos partidos, 1 como titular. Lleva un gol (ante Puebla en la jornada 4) y 121 minutos disputados.