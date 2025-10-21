Maru Campos marca el rumbo para el desarrollo del estado hasta 2050

Luego de casi tres décadas de rezago en cuanto a actualización en materia de planeación urbana integral, Maru Campos marcó el rumbo para el desarrollo del estado, con la presentación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para los 67 municipios, durante los próximos 25 años.

Este plan permitirá no solo mejorar la obra y movilidad para los chihuahuenses en la actualidad, sino que garantizará inversiones inteligentes y dará respuesta a los principales retos de ordenamiento que enfrenta la entidad.

“Planear bien es un acto de responsabilidad y de esperanza. Porque cuando el territorio se ordena con visión humana mejora la movilidad, se fortalece la seguridad, se multiplica la vivienda digna, el trabajo es más accesible y los servicios llegan a todos”, expresó la jefa del Ejecutivo.

Agregó que este Programa se convierte en el nuevo mapa del Chihuahua que se quiere construir: un Chihuahua donde el crecimiento urbano sea sinónimo de orden, donde la planeación sirva para cerrar brechas.

Gabriel Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), detalló que este modelo apuesta a la atención a las problemáticas sociales y culturales en 96 regiones territoriales, con ejes de vinculación desde la frontera hasta la Sierra Tarahumara.

El plan se basa en 10 Proyectos Estratégicos que se ejecutarán en conjunto con los 67 ayuntamientos y el Gobierno Federal durante los próximos 25 años:

Gobernanza: Reestructurar y reordenar temas claves como el PEOTDU

Agua: Implementar el Plan Estatal Hídrico

Infraestructura para un modelo económico alternativo

Plan de resiliencia ante el cambio climático

Energía: Modelo de Ordenamiento Territorial Energético

Comunicaciones: Programa estratégico

Vivienda: Fortalecer programas de mejoramiento y construcción de nuevas viviendas

Equipamiento de alto impacto

Bienestar en beneficio de los grupos vulnerables

Marca Chihuahua 2050: Hacia la sustentabilidad del desarrollo territorial

Destacó que con este documento, Chihuahua se coloca entre los 16 estados del país que cuentan con un programa vigente y actualizado, que permite planear en sinergia y a largo plazo.

Para abonar a la iniciativa, Maru Campos tomó protesta a quienes integrarán el Sistema Estatal de Movilidad Urbana y Seguridad Vial.

El organismo está conformado por los titulares de las secretarías de Hacienda, Seguridad Pública, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Ecología, de Salud, y de Comunicaciones y Obras Públicas, además de los ediles de los 67 ayuntamientos del estado.