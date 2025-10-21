Recuerda secretario de Educación entrega de estímulos al personal de apoyo durante entrevista con Manuel Narváez

Durante su participación en el programa Chacoteando con Manuel Narváez, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, recordó la reciente entrega de estímulos económicos y reconocimientos al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAEE), realizada en coordinación con la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El funcionario destacó que, con una inversión total de 12 millones 979 mil pesos, 442 trabajadoras y trabajadores del subsistema educativo estatal fueron reconocidos por su trayectoria de 10, 15, 20, 25, 28, 30 y más años de servicio.

Gutiérrez Dávila subrayó en la entrevista que la labor del personal de apoyo es fundamental para el funcionamiento de cada escuela, al garantizar espacios seguros, limpios y propicios para el aprendizaje. “Su trabajo es esencial para que las y los docentes puedan desempeñar su labor y para que nuestros estudiantes encuentren en las escuelas un entorno adecuado para su desarrollo”, reiteró.

El titular de la SEyD recordó también que cada año de servicio representa un cúmulo de experiencias y esfuerzos que deja huella en las comunidades escolares y en generaciones de estudiantes.