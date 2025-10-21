Invita Municipio a jornada de salud para detección de cáncer de mama este 23 de octubre

El Gobierno Municipal, invita a la próxima Jornada de Salud y Detección Temprana del cáncer de mama, este 23 de octubre en Plaza de Armas de 9:00 am a 1:00 pm, abierta al público en general sin cita previa.

Dicha jornada es en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, mediante el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud y el Instituto Municipal de la Mujer, con el objetivo de promover el autocuidado, la prevención y el acceso a servicios básicos de salud.

Durante el evento, se ofrecerán de manera gratuita los siguientes servicios:

Consulta médica general.

Consulta dental.

⁠Toma de signos vitales.

⁠Módulo de autoexploración mamaria, con orientación preventiva.

Asimismo, el Instituto Municipal de las Mujeres ofrecerá:

Inscripciones a la Universidad de las Mujeres.

⁠Entrega de la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”.

⁠Asesoría y gestiones en general.

Con esta jornada, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la salud de las mujeres, fomentando la detección oportuna del cáncer de mama y acercando los servicios a quienes más lo necesitan.