Olson urge a implementar medidas contra la violencia sexual infantil en escuelas de Chihuahua
El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Olson San Vicente, presentó ante el Congreso del Estado una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez a implementar de manera urgente los Lineamientos Federales para la Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual en la Educación Básica.
Olson destacó que la protección de niñas y niños no puede esperar, pues el plazo legal para armonizar estos protocolos venció el pasado 6 de octubre.
“La prevención de la violencia sexual infantil no es una tarea burocrática, es una obligación moral y legal. Cada escuela debe ser un lugar seguro, no de miedo”, afirmó.
De acuerdo con la ENDIREH 2015, el 12.8% de los adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual en el ámbito escolar. Además, la ECOPRED 2014 revela que los tocamientos son especialmente frecuentes entre jóvenes de 14 a 17 años.
El legislador calificó estas cifras como inaceptables y subrayó la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención desde la educación básica, con coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
“Proteger a la niñez es proteger el futuro de Chihuahua. No podemos permitir la indiferencia ni el retraso en la aplicación de estas medidas”, concluyó Olson.