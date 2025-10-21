Entrega Ichife mobiliario y equipo para Telebachillerato de NCG afectado por las lluvias

Como parte de las acciones de atención inmediata tras la emergencia climática registrada en el municipio de Nuevo Casas Grandes, la Secretaría de Educación y Deporte entregó mobiliario y equipamiento al Telebachillerato Comunitario No.8036, que resultó afectado por las recientes lluvias.

A través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), la dependencia llevó el material que tiene como finalidad, restituir las condiciones para el desarrollo de las clases, garantizar espacios seguros, funcionales y dignos para los alumnos.

El plantel fue dotado de 96 butacas, 6 escritorios y 6 sillas para personal docente, 4 pizarrones y 5 calefactores de gas empotrables, equipamiento que permitirá el desarrollo de las actividades de manera óptima.

Durante la distribución se contó con la presencia del director general del Ichife, Luis Iván Ortega Ornelas; de la directora del Telebachillerato, Zulma Sepúlveda, así como de docentes, madres y padres de familia, y autoridades locales.

Ortega Ornelas destacó la importancia de continuar el trabajo en equipo, para garantizar las condiciones óptimas de las aulas, para el desarrollo integral de la comunidad escolar.