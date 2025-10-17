Reportan casi 39 mil viviendas censadas tras inundaciones en cinco estados

Fuente: UnoTV

Hasta el momento, suman 38 mil 872 viviendas censadas después de las intensas lluvias que afectaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, confirmó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes,

En el caso de Hidalgo, hemos censado 2 mil 64 viviendas. Es importante mencionar que el camino es complicado, pero vamos bien, y por eso estamos reforzando las brigadas. En Querétaro estamos llegando a las mil viviendas. Puebla, 6 mil 335. San Luis Potosí, estamos casi llegando a las 5 mil viviendas. Y Veracruz, 24 mil 500 viviendas también ya han sido censadas, especialmente Poza Rica y Álamo, ya llevamos un avance importante”, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar.

Desde el campamento de las y los servidores de la nación en Papantla, Montiel Reyes se enlazó a la conferencia mañanera, la funcionaria señaló que los servidores de la nación han llegado a 72 municipios afectados de la siguiente manera:

13 en Veracruz

22 en Hidalgo

19 en Puebla

8 en Querétaro

10 en San Luis Potosí