Ahora toca el turno a Ucrania por la paz: Trump

Fuente: France24

Por: William Gazeau

Tras encontrarse en la Casa Blanca el viernes 17 de octubre, Donald Trump y Volodímir Zelenski expresaron opiniones opuestas al respecto.

La reunión se desarrolló en un ambiente cordial entre ambos jefes de Estado, lo que contrastó con la primera visita del presidente ucraniano a Washington, a principios de año. Esta vez, Donald Trump elogió a “un gran presidente” que “ha pasado por muchas pruebas”.

Donald Trump también se mostró optimista en cuanto a la voluntad de Rusia de pactar la paz en Ucrania, después de más de tres años y medio de guerra, afirmando creer que Vladimir Putin “quiere que se acabe la guerra.”

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, afirmó el presidente estadounidense. “Creo que estamos muy cerca del fin de la guerra”, añadió.

El presidente republicano hablaba al día siguiente de una larga llamada telefónica con Vladimir Putin, calificada de “positiva” por el mismo mandatario estadounidense.

Acordaron encontrarse en una próxima cumbre en Budapest, capital de Hungría, “dentro de dos próximas semanas”, precisó.

Sin embargo, Volodímir Zelenski no compartió la opinión de Donald Trump. “Nosotros queremos la paz y Putin no la quiere”, contestó.

“Pero con su ayuda, creo que podríamos detener esta guerra. Y realmente lo necesitamos”, matizó.