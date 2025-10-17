Lupillo Rivera responde legalmente a Belinda por demanda de violencia de género y digital

Fuente: Dallas News

Luego de que Belinda lo demandara a principios de mes por presunta violencia digital, ahora es Lupillo Rivera quien planea seguir el camino legal en contra de la cantante, por supuestas “falsedades” en sus declaraciones a las autoridades.

Rivera ya alista una contrademanda contra la también actriz y que no se medirá a la hora de aplicar la Ley Olimpia a su ex pareja, se dijo en un programa de televisión.

Alonso Beceiro, abogado del intérprete, señaló en una entrevista que la denuncia contra Belinda sería por “presuntos delitos de falsedad, falsas imputaciones y fraude”, en el marco de la Ley Olimpia, que protege la integridad digital y la vida privada de las personas.